AfD-Politiker Baumann für Krim-Lösung in Russland-Ukraine-Konflikt

BERLIN (dpa-AFX) - Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland hat sich der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Bernd Baumann, dafür ausgesprochen, den Status der Krim in eine mögliche Verhandlungslösung einzubeziehen. "Faktisch ist die Krim bei Russland", sagte Baumann am Dienstag in Berlin. Auch historisch gehöre sie zu Russland, man müsse das anerkennen. "Das wäre ein gutes Teilergebnis, wenn das mitgeregelt würde", sagte Baumann.

Fraktions- und Parteichef Tino Chrupalla hatte in der vergangenen Woche eingeräumt, dass die Halbinsel 2014 von Russland annektiert wurde, hatte sich aber ebenfalls dafür ausgesprochen, das hinzunehmen. "Das ist aber ein Faktum, an das wir uns mittlerweile ein Stück weit gewöhnen müssen, weil Russland wird die Krim definitiv nicht mehr hergeben", hatte er im ZDF-"Morgenmagazin" gesagt. Auch sei ein Votum der dortigen Bevölkerung klar für Russland ausgefallen.

Baumann forderte in der aktuellen Krise "eine umfassende Sicherheitslösung (...) unter Einbeziehung Russlands und der USA". In einem Antragsentwurf der AfD-Fraktion ist die Rede von einem "Status der Neutralität" für die Ukraine und "Allianzfreiheit". Deutschland solle versuchen, in dieser Richtung zu agieren, sagte Baumann./jr/DP/eas