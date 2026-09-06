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06.09.2026 18:42:38
AfD-Politiker Rausch: Hoffen auf Schulze-Rücktritt
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt haben mehrere AfD-Politiker in Magdeburg den Erfolg bejubelt. "Was für ein Ergebnis", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Tobias Rausch. Dieser Erfolg sei AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zu verdanken. "Wir hoffen, dass Sven Schulze zurücktritt", sagte Tobias Rausch mit Blick auf den Ministerpräsidenten von der CDU.
Den ersten Jubel gab es im Alten Theater, als bei der Prognose das CDU-Ergebnis eingeblendet wurde. Im Anschluss daran wurde es beim AfD-Balken noch einmal laut.
Innenpolitiker Matthias Büttner sagte, ein historischer Wahlkampf gehe zu Ende. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier sagte, die AfD sei die Zukunft, die CDU sei Geschichte. Der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke stimmt das Lied "So ein Tag, so wunderschön wie heute" an. Er sei sicher, "wir gehen heute noch in die absolute Mehrheit"./cki/DP/zb
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