AfD-Spitze gratuliert Wahlsiegerin Meloni: Zeit für Politikwechsel

BERLIN/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Mit Begeisterung hat die AfD auf den Wahlsieg der Rechten in Italien reagiert. "Wir als Alternative für Deutschland gratulieren Giorgia Meloni zu ihrer Wahl und wünschen ihr, dass sie als erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung stehen möge", hieß es am Montag in einer Mitteilung der beiden Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Wie vor ihnen schon die Schweden, so hätten sich nun auch die Italiener für einen "Politikwechsel" entschieden. "Deutschland steht mit seiner links-grünen Ampelkoalition in Europa ziemlich alleine da", folgerten die Co-Vorsitzenden.

Als Chefin der stärksten Partei, der rechtsradikalen Fratelli d'Italia, könnte Meloni die künftige Regierung in Rom anführen. Ihrem Wahlbündnis gehören die rechtspopulistische Lega und die konservative Forza Italia an.

Chrupalla hatte französische Wähler im vergangenen Frühjahr dazu aufgerufen, ihre Stimme der rechtsnationalen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen zu geben. Le Pen unterlag dann in der Stichwahl gegen den bisherigen Amtsinhaber Emmanuel Macron./abc/DP/men