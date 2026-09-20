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20.09.2026 19:14:39
AfD-Spitzenkandidat Schult in MV: 'Werden dieses Land verändern'
SCHWERIN (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Enrico Schult hat euphorisch auf das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern reagiert. "Das ist unser aller Versprechen. Wir werden dieses Land verändern früher oder später. Die AfD ist gekommen, um zu bleiben. Und wir werden auch regieren, liebe Freunde", sagte Schult nach der Veröffentlichung der Prognosen von ARD und ZDF, die seine Partei bei 37 bis 38 Prozent sehen und damit knapp vor der SPD./wom/DP/zb
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