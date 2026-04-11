11.04.2026 12:41:38

AfD-Spitzenkandidat Siegmund peilt 45 Prozent bei Wahl an

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Knapp fünf Monate vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund 45 Prozent als Ziel für seine Partei formuliert. "Wir müssen es alleine schaffen", sagte Siegmund auf einem AfD-Landesparteitag in Magdeburg. Es sei noch mehr Unterstützung nötig, man brauche "45 Prozent plus X", so Siegmund.

Aktuell regiert in Sachsen-Anhalt ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP. In Umfragen lag die AfD mit knapp 40 Prozent zuletzt deutlich vor der CDU. Die Landtagswahl ist für den 6. September terminiert.

Die AfD setzt auf eine Alleinregierung. Weil Grüne, FDP und BSW aufgrund der Fünfprozenthürde den Einzug ins Parlament verpassen könnten, könnten dafür möglicherweise weniger als 50 Prozent der Stimmen reichen.

"Alles ist möglich, wir müssen es nur machen", sagte Siegmund. Er höre immer wieder die Frage, ob er es verstehen könne, dass es Menschen gebe, die Angst hätten vor einer AfD-geführten Regierung. Dies sei jedoch "Blödsinn", so Siegmund. "Es gibt keinen Grund für einen rechtschaffenen Bürger, Angst zu haben. Hier rollt doch nicht der Bulldozer durchs Land und macht alles nieder."

Siegmund ist 35 Jahre alt und seit 2016 Mitglied des Landtags von Sachsen-Anhalt. Seit August 2022 führt er gemeinsam mit Oliver Kirchner die AfD-Landtagsfraktion als Co-Vorsitzender./cki/DP/he

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