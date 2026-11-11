Affiliated Managers Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Affiliated Managers Group hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 601,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Affiliated Managers Group einen Umsatz von 529,0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at