Affiliated Managers Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Affiliated Managers Group präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,87 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,78 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 528,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 519,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at