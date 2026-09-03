Affiliated Managers Group Aktie
WKN: 910682 / ISIN: US0082521081
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03.09.2026 19:45:00
Affiliated Managers Group Repurchased About $375 Million of Stock in 6 Months
Among asset management firms, Affiliated Managers Group (NYSE: AMG) is not one that immediately jumps to mind for most investors. Yet this manager of managers, which owns stakes in several different boutique investment management firms, has had the type of performance that should get it noticed by more investors.Image source: Getty Images.AMG owns majority stakes in about 40 boutique investment managers, which have total assets under management of about $942 billion. It shares revenue with the firms but is hands-off as far as operations go, so the shops have full independence and autonomy over their own businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Affiliated Managers Group Inc.
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29.07.26
|Ausblick: Affiliated Managers Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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30.04.26
|Ausblick: Affiliated Managers Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Affiliated Managers Group Inc.
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