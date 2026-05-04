Affiliated Managers Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Affiliated Managers Group ließ sich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Affiliated Managers Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Affiliated Managers Group 544,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 496,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at