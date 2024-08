Affin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Affin ließ sich am 23.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Affin die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0,05 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Affin mit 0,050 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Umsatzseitig wurden 1,03 Milliarden MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Affin 928,9 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at