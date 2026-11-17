Affin hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,04 MYR. Im letzten Jahr hatte Affin einen Gewinn von 0,060 MYR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,26 Milliarden MYR – das entspricht einem Zuwachs von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at