Affin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Affin äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Affin ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 MYR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Affin einen Umsatz von 1,07 Milliarden MYR eingefahren.

Redaktion finanzen.at