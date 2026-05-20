|
20.05.2026 06:31:29
Affin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Affin äußerte sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Affin ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 MYR in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,18 Milliarden MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Affin einen Umsatz von 1,07 Milliarden MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor NVIDIA-Zahlen: ATX geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch freundlich. Der deutsche Leitindex drehte im Verlauf ins Plus. An den US-Börsen geht es aufwärts. Die Börsen in Asien gaben zur Wochenmitte nach.