Affin: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Affin hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,05 MYR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Affin 0,060 MYR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,78 Milliarden MYR umgesetzt, gegenüber 1,14 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at