Affinity Bancshares gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Affinity Bancshares hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 12,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Affinity Bancshares 12,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at