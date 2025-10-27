Affinity Bancshares vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Affinity Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,260 USD im Vorjahresquartal.

Affinity Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at