Affinity Bancshares zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Affinity Bancshares hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,34 USD gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,80 Prozent auf 13,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,29 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,830 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 52,93 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Affinity Bancshares 49,99 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at