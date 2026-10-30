Affinity Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Affinity Metals äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Affinity Metals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at