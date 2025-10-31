Affinity Metals gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Affinity Metals lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Affinity Metals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

