Affinor Growers legte Quartalsergebnis vor

Affinor Growers hat am 28.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Affinor Growers vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at