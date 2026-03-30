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30.03.2026 06:31:29
Affinor Growers stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Affinor Growers lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete.
Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.
Affinor Growers hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,040 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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