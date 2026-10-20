Affirm Holdings Aktie
WKN DE: A2QL1G / ISIN: US00827B1061
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20.10.2026 15:15:00
Affirm is Appreciated By Consumers and Merchants as it Facilitates Sales
The buy now, pay later company helps make transactions happen sooner rather than later.
*Stock prices used were the afternoon prices of Oct. 17, 2026. The video was published on Oct. 19, 2026.
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Nachrichten zu Affirm Holdings Inc
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12.08.26
|Erste Schätzungen: Affirm gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Affirm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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23.04.26
|Erste Schätzungen: Affirm präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Affirm Holdings Inc
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