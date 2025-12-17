Affirm Holdings Aktie

17.12.2025 03:01:29

Affirm Soars Double Digits on Tuesday. Is the Stock a Buy?

Buy-now/pay-later (BNPL) leader Affirm (NASDAQ: AFRM) is on the move again, jumping 10.2% on Tuesday as the company benefited from a broad upswing in BNPL and fintech stocks, in part on a weaker-than-expected jobs report, which could persuade the Federal Reserve to continue to lower interest rates.However, Affirm also provided some details on its business, including its five-year partnership extension with Amazon in a fireside chat with CFO Rob O'Hare that seemed to please investors. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
