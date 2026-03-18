Affirm Holdings Aktie
WKN DE: A2QL1G / ISIN: US00827B1061
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18.03.2026 20:27:31
Affirm Stock Falls Wednesday As Fed Signals Higher Inflation Outlook
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