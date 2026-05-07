Affirm Holdings Aktie
WKN DE: A2QL1G / ISIN: US00827B1061
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07.05.2026 23:24:10
Affirm Stock Trades Lower On Q3 Results, Raised Guidance
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Nachrichten zu Affirm Holdings Inc
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06.05.26
|Ausblick: Affirm verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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23.04.26
|Erste Schätzungen: Affirm präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.01.26
|Erste Schätzungen: Affirm stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)