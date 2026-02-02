Affle (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Affle (India) stellte am 31.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 8,59 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Affle (India) 7,15 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 7,17 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,02 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

