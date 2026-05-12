12.05.2026 06:31:29

Affle (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Affle (India) hat am 09.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 7,35 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 7,24 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,02 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 32,38 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Affle (India) ein EPS von 27,23 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Affle (India) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,09 Milliarden INR im Vergleich zu 22,66 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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