Affle (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Affle (India) hat am 08.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 9,13 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Affle (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 7,52 INR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 7,47 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Affle (India) 6,21 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at