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WKN DE: A0JC7P / ISIN: IL0010958192

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01.11.2026 11:49:30

Affle To Acquire Perion In $420 Mln All-Cash Deal

(RTTNews) - Affle International Pte. Ltd. has signed a definitive agreement to acquire Perion (PERI), a digital advertising technology company, in an all-cash deal.

Perion said that its shareholders will receive $11.70 per share, valuing the equity at about $420 million and representing a 34.5% premium to Perion's October 30, 2026 closing price.

Perion's Board unanimously approved the agreement. The deal includes a 40-day go-shop period, ending at 11:59 PM Israel time on December 11, 2026, during which Perion may solicit competing proposals.

Perion will become a wholly-owned Affle subsidiary but keep its brand. Closing is expected in early 2027, after which its shares will be delisted from Nasdaq and the Tel Aviv Stock Exchange. Citibank, N.A. is providing the debt financing, and the deal has no financing condition.

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