Affordable Robotic Automation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Affordable Robotic Automation hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,04 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,67 Prozent auf 509,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 844,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 6,20 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -10,360 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at