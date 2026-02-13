Affordable Robotic Automation gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Affordable Robotic Automation äußerte sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,480 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Affordable Robotic Automation in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,10 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 199,3 Millionen INR im Vergleich zu 344,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

