Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
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15.08.2026 13:47:22
Afghan allies still waiting for the safety Germany promised
After the Taliban retook power on August 15, 2021, Berlin promised to bring Afghan staff to Germany. But people are still waiting to leave in Pakistan and Afghanistan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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