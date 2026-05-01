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01.05.2026 06:31:29
Aflac informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aflac hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,98 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26,99 Prozent auf 4,32 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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