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06.11.2026 06:31:28
Aflac mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Aflac hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Aflac hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,08 USD je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 31,75 Prozent auf 3,24 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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