Aflac Aktie
WKN: 853081 / ISIN: US0010551028
|
07.08.2026 08:26:00
Aflac Q2 Earnings Rise On Lower Investment Losses; Revenue Slips, Declares Dividend
(RTTNews) - Aflac Incorporated (AFL), a provider of supplemental insurance reported higher profit for the second quarter, despite slightly lower revenue, primarily reflecting lower investment losses. The company also declared a quarterly dividend.
Net earnings increased to $825 million, or $1.63 per share, from $599 million, or $1.11 per share, a year earlier. Second-quarter net earnings included net investment losses of $153 million, compared with net investment losses of $421 million a year ago. Excluding one-time items, adjusted earnings were $883 million or $1.75 per share. Revenue edged down 1.0% to $4.117 billion from $4.160 billion a year earlier.
The board declared a third-quarter dividend of $0.61 per share, payable on September 1 to shareholders of record on August 19.
In after-hours trading on the NYSE, Aflac shares were down 2.18% at $123.90, after closing Thursday's regular session up 0.88%.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aflac Inc
Analysen zu Aflac Inc
Aktien in diesem Artikel
|Aflac Inc
|107,80
|-1,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.