Aflac Q2 Earnings Rise On Lower Investment Losses; Revenue Slips, Declares Dividend

(RTTNews) - Aflac Incorporated (AFL), a provider of supplemental insurance reported higher profit for the second quarter, despite slightly lower revenue, primarily reflecting lower investment losses. The company also declared a quarterly dividend.

Net earnings increased to $825 million, or $1.63 per share, from $599 million, or $1.11 per share, a year earlier. Second-quarter net earnings included net investment losses of $153 million, compared with net investment losses of $421 million a year ago. Excluding one-time items, adjusted earnings were $883 million or $1.75 per share. Revenue edged down 1.0% to $4.117 billion from $4.160 billion a year earlier.

The board declared a third-quarter dividend of $0.61 per share, payable on September 1 to shareholders of record on August 19.

In after-hours trading on the NYSE, Aflac shares were down 2.18% at $123.90, after closing Thursday's regular session up 0.88%.

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