Aflac stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aflac hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,40 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,84 Milliarden USD.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,82 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 9,63 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,91 Prozent auf 17,05 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,93 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at