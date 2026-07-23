Afluente Transmissao de Energia Eletrica: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Afluente Transmissao de Energia Eletrica hat am 21.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,12 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Afluente Transmissao de Energia Eletrica 0,080 BRL je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,5 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 10,8 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at