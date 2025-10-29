Afluente Transmissao de Energia Eletrica hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Afluente Transmissao de Energia Eletrica hat am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 BRL. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 BRL je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 20,7 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26,4 Millionen BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at