Afluente Transmissao de Energia Eletrica: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Afluente Transmissao de Energia Eletrica hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,21 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Afluente Transmissao de Energia Eletrica 0,060 BRL je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 25,2 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 142,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at