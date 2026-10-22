Afluente Transmissao de Energia Eletrica: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Afluente Transmissao de Energia Eletrica stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,26 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Afluente Transmissao de Energia Eletrica 0,230 BRL je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent auf 27,7 Millionen BRL aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at