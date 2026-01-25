:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
26.01.2026 00:02:00
Afraid You Missed the AI Boom? This Late-Cycle Winner Could Be Your Second Chance.
The widespread adoption of ChatGPT in early 2023 heralded the wave of generative artificial intelligence (AI) to come. These next-generation AI models were significantly more useful than their predecessors but required a great deal more computational horsepower. Data centers and cloud providers -- where most AI resides -- scrambled to obtain the best AI chips money could buy.This fueled a growth spurt for Nvidia. Its graphics processing units (GPUs), originally designed to generate lifelike images in video games, proved equally adept at moving data through the ether at lightning speeds.Image source: Nvidia.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
