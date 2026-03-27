Africa Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Africa Energy hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,480 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at