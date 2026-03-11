Africa Israel Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Africa Israel Properties veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 7,79 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Africa Israel Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 4,87 ILS in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 429,0 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 392,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 24,08 ILS je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Africa Israel Properties 17,43 ILS je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,52 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

