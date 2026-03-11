|
11.03.2026 06:31:29
Africa Israel Properties stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Africa Israel Properties veröffentlichte am 09.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 7,79 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Africa Israel Properties noch ein Gewinn pro Aktie von 4,87 ILS in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 429,0 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 392,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 24,08 ILS je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Africa Israel Properties 17,43 ILS je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 1,60 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 5,11 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,52 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.