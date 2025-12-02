02.12.2025 06:31:28

Africa Israel Residences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Africa Israel Residences hat am 30.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 4,90 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Africa Israel Residences noch ein Gewinn pro Aktie von 2,86 ILS in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 209,8 Millionen ILS – eine Minderung von 18,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 257,5 Millionen ILS eingefahren.

