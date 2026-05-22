Africa Israel Residences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Africa Israel Residences hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 2,97 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,75 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 246,4 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 246,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at