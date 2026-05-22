|
22.05.2026 06:31:29
Africa Israel Residences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Africa Israel Residences hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 2,97 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,75 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 246,4 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 246,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Zahlen: Dow schlussendlich höher -- ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- Chinas Börsen letztlich schwach - Nikkei klettert kräftig
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex gab hingegen nach. Der Dow verzeichnete im Donnerstagshandel Gewinne. Die Börsen in Asien fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.