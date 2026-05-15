Africa Oil: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Africa Oil hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Africa Oil hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 156,8 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 43,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 109,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at