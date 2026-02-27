Africa Oil mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Africa Oil präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,18 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,070 CAD gegenüber -0,850 CAD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at