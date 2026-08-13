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13.08.2026 06:31:29
Africa Oil stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Africa Oil lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 183,77 Prozent auf 272,3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 96,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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