Africa Oil stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Africa Oil hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 26,30 Prozent auf 219,9 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 298,4 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at