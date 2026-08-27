Africa Resources Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Africa Resources Registered veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,080 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at