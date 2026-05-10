Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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10.05.2026 15:23:19
Africa summit in Kenya: France seeks new partners
Following a withdrawal from the Sahel region, France is seeking to expand its geostrategic influence in Africa by seeking allies. The first Africa Summit, to be held May 11–12 in Kenya, is intended to mark a fresh start.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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